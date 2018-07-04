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Украинец стал самым результативным игроком Лейкерс

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк продолжает поражать фанатов своей игрой за Лос-Анджелес Лейкерс.

Украинский баскетболист Святослав Михайлюк сыграл второй матч за Лос-Анджелес Лейкерс в Летний лиге НБА. В Сакраменто Лейкерс проиграли Майами Хит 74:89. Об этом сообщает Лейкерс на своей странице в Twitter.

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Украинец Святослав Михайлюк стал самым результативным на паркете в составе Лейкерс в этой встрече. 21-летний баскетболист провел на паркете 21 минуту, набрал 12 очков, сделал 4 подбора, сделал 2 ассиста, 2 перехвата, а также сделал одну потерю и получил персональный фол.

Напомним, в стартовом матче Летней лиги НБА Лейкерс уступили Сакраменто Кингз 93:98. Михайлюк набрал 15 очков.

К слову, легендарный ЛеБрон Джеймс станет одноклубником украинца.

Фото: Los Angeles LakersВідео: House of Highlights.

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