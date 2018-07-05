Джокович объяснил, почему ест траву с кортов Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал откуда взялась традиция пробовать траву из лондонских кортов.

31-летний сербский теннисист Новак Джокович рассказал, откуда тянется традиция пробовать на вкус траву из Центрального корта на Уимблдоне.

Он пробовал траву каждый раз, когда побеждал в Лондоне – в 2011, 2014 и 2015 годах.

“Мне нравится есть траву с кортов Уимблдона. Это значит, что я победил в финале. Это похоже на небольшую традицию – трижды я побеждал на турнире и трижды ел траву после триумфа”.

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“Я всегда мечтал выиграть Уимблдон. Когда мне было 7 или 8 лет, я делал макеты Уимблдонского трофея и поднимал их над собой перед зеркалом, представляя себя чемпионом. Это всегда была одна из самых больших моих мечт. Еще тогда я сказал себе: Если так будет на самом деле, я обязательно должен попробовать на вкус траву из Центрального корта”.

“Не знаю, почему я решил именно так, но, когда я сделал это впервые, это стало лучшим десертом, который мне удавалось попробовать в своей жизни. Надеюсь, у меня еще будет такой опыт до окончания карьеры”, – цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

В первом круге Уимблдона 2018 Джокович обыграл американца Тенниса Сандгрен. Во втором круге он встретится с аргентинцем Орасио Себальоса.

Фото: STRINGERimages | Dreamstime.com; Видео: Wimbledon.