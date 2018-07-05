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Факты / Спорт / Кто выиграет ЧМ-2018 - прогноз букмекеров (ГОЛОСОВАНИЕ)/

Кто выиграет ЧМ-2018 – прогноз букмекеров (ГОЛОСОВАНИЕ)

Букмекеры оценили шансы команд, которые вышли в 1/4 финала чемпионата мира 2018, на то, чтобы завоевать трофей.

По мнению букмекеров, главным фаворитом Мундиаля остается сборная Бразилии.

На победу пентакампеоне принимаются ставки с коэффициентом 3,75. Также в тройку главных фаворитов входят сборные Франции и Англии.

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Отметим, что Бразилия и Франция могут встретиться уже в полуфинале ЧМ, тогда как сборная Англии находится в другой части турнирной сетки.

Наименьшие шансы выиграть чемпионат мира в сборных России и Швеции.

Топ-8 фаворитов ЧМ-2018:

  • Бразилия – 3.75;
  • Франция – 4.50;
  • Англия – 4.50;
  • Хорватия – 6.50;
  • Бельгия – 7.00;
  • Уругвай – 15.00;
  • Россия – 19.00;
  • Швеция – 23.00.

Напомним, футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.

Также Факты ICTV предлагают проголосовать за команду, которую бы вы хотели видеть с трофеем чемпионата мира 2018.

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