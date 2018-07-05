Кто выиграет ЧМ-2018 – прогноз букмекеров (ГОЛОСОВАНИЕ)

Букмекеры оценили шансы команд, которые вышли в 1/4 финала чемпионата мира 2018, на то, чтобы завоевать трофей.
По мнению букмекеров, главным фаворитом Мундиаля остается сборная Бразилии.
На победу пентакампеоне принимаются ставки с коэффициентом 3,75. Также в тройку главных фаворитов входят сборные Франции и Англии.
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Отметим, что Бразилия и Франция могут встретиться уже в полуфинале ЧМ, тогда как сборная Англии находится в другой части турнирной сетки.
Наименьшие шансы выиграть чемпионат мира в сборных России и Швеции.
Топ-8 фаворитов ЧМ-2018:
- Бразилия – 3.75;
- Франция – 4.50;
- Англия – 4.50;
- Хорватия – 6.50;
- Бельгия – 7.00;
- Уругвай – 15.00;
- Россия – 19.00;
- Швеция – 23.00.
Напомним, футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.
Также Факты ICTV предлагают проголосовать за команду, которую бы вы хотели видеть с трофеем чемпионата мира 2018.