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Ливерпуль определился с судьбой Кариуса и шокировал фанатов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп намерен оставить вратаря Лориса Кариуса первым номером команды, несмотря на провал игрока в финале Лиги чемпионов.

Ливерпуль отказался от покупки вратаря в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

25-летний немецкий голкипер Лорис Кариус останется первым номером команды, несмотря на провал в финале Лиги чемпионов против Реала (1:3).

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Такие планы мерсисайдского клуба на немецкого голкипера не обрадовали их поклонников. В соцсетях решение Клоппа вдохновило фанатов на порцию новых мемов.

“Когда вы читаете новости о том, что Клопп, скорее всего, даст Кариус шанс на еще один сезон в качестве вратаря №1”.

Ранее красные уже подписали двух полевых игроков – бразильца Фабиньо и гвинейца Наби Кейта.

Напомним, Кариус доигрывал финал ЛЧ с сотрясением мозга после удара Рамоса.

Фото: Getty Images.

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