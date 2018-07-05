Ливерпуль определился с судьбой Кариуса и шокировал фанатов

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп намерен оставить вратаря Лориса Кариуса первым номером команды, несмотря на провал игрока в финале Лиги чемпионов.
Ливерпуль отказался от покупки вратаря в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.
25-летний немецкий голкипер Лорис Кариус останется первым номером команды, несмотря на провал в финале Лиги чемпионов против Реала (1:3).
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Такие планы мерсисайдского клуба на немецкого голкипера не обрадовали их поклонников. В соцсетях решение Клоппа вдохновило фанатов на порцию новых мемов.
“Когда вы читаете новости о том, что Клопп, скорее всего, даст Кариус шанс на еще один сезон в качестве вратаря №1”.
When you read the news that Klopp is likely to give Karius another season as No.1 goalie. pic.twitter.com/XGVi8OLYpd
— Phil Turton (@phillyt1) 4 июля 2018 г.
Ранее красные уже подписали двух полевых игроков – бразильца Фабиньо и гвинейца Наби Кейта.
Напомним, Кариус доигрывал финал ЛЧ с сотрясением мозга после удара Рамоса.
Фото: Getty Images.