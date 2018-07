Ливерпуль определился с судьбой Кариуса и шокировал фанатов

Ливерпуль отказался от покупки вратаря в летнее трансферное окно, сообщает Mirror.

25-летний немецкий голкипер Лорис Кариус останется первым номером команды, несмотря на провал в финале Лиги чемпионов против Реала (1:3).

Читайте: Салах подписал новый контракт с Ливерпулем с космической зарплатой.

Такие планы мерсисайдского клуба на немецкого голкипера не обрадовали их поклонников. В соцсетях решение Клоппа вдохновило фанатов на порцию новых мемов.

“Когда вы читаете новости о том, что Клопп, скорее всего, даст Кариус шанс на еще один сезон в качестве вратаря №1”.

When you read the news that Klopp is likely to give Karius another season as No.1 goalie. pic.twitter.com/XGVi8OLYpd

— Phil Turton (@phillyt1) 4 июля 2018 г.