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Мхитарян забил магический гол из-за ворот

Первая команда лондонского Арсенала собралась после летнего отпуска на своей тренировочной базе.

В тренировке под руководством Унаи Эмери принял участие и армянский полузащитник Генрих Мхитарян.

На тренировке Мхитарян забил магический гол из-за ворот. Видео с этим эпизодом он поделился на своей странице в соцсети.

Отметим, Мхитарян перешел в Арсенал из Манчестер Юнайтед в январе 2018-го, сыграл 12 матчей и забил 2 мяча.

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К слову, украинский хавбек Евгений Коноплянка отметился голом за Шальке во время товарищеского матча.

Фото: arsenal.com

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