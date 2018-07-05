PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Реал предложит Роналду контракт на его условиях/

Реал предложит Роналду контракт на его условиях

Президент Реала Флорентино Перес готов предложить португальскому форварду Криштиану Роналду новый контракт.

По информации Daily Record, на фоне последних новостей, которые предрекают португальцу быстрый отъезд в Ювентус, глава мадридского клуба Флорентино Перес согласился платить Криштиану Роналду €30 млн, которые хочет сам игрок.

Таким образом, ради того, чтобы удержать главную звезду клуба, сливочные готовы пойти на условия португальского форварда.

Читайте: Реал похвастался лучшими сейвами Лунина Роналду - домой. Уругвай победил Португалию на ЧМ-2018 Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018

Ранее сообщалось, что Ювентус договорился с Реалом о трансфере Роналду за €100 млн. Самому игроку был предложен 4-летний контракт с зарплатой €30 млн за сезон.

Отметим, что ранее, среди возможных вариантов продолжения игроком карьеры кроме Ювентуса, назывались Манчестер Юнайтед и ПСЖ.

В прошлом сезоне португальский форвард провел 57 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 8 результативных передач. На ЧМ-2018 в составе сборной Португалии Криштиану сыграл 4 матча, забив 4 мяча.

К слову, Ливерпуль определился с судьбой Лориса Кариуса.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка