Шедевральный гол Коноплянки клубу АПЛ

Украинский вингер Евгений Коноплянка открыл счет в товарищеском матче Шальке против Саутгемптона.
Немецкий Шальке начал подготовку к новому сезону. Первым спарринг-партнером кобальтовых был клуб английской Премьер-лиги Саутгемптон.
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Первыми открыли счет в противостоянии игроки Шальке. Евгений Коноплянка, приняв мяч, в фирменном для себя стиле сместился с фланга в центр и пробил точно по назначению. Отметим, что в этой ситуации полузащитнику помог рикошет от соперника.
21: Goal for #S04
A deflected effort from Ievgenli Konoplyanka beats #SaintsFC‘s @Alex_Macca23. (1-0) pic.twitter.com/q95xP4CpS2
— Southampton FC (@SouthamptonFC) 5 июля 2018 г.
Украинский вингер начал игру в стартовом составе, а сама игра завершилась вничью 3:3.
Напомним, в прошлом сезоне 28-летний украинец провел 30 матчей в составе Шальке, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.
Ранее Коноплянка попал в рейтинг лучших игроков Бундеслиги.
Фото: FC Schalke 04: Видео: Southampton FC.