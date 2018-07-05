Шедевральный гол Коноплянки клубу АПЛ

Украинский вингер Евгений Коноплянка открыл счет в товарищеском матче Шальке против Саутгемптона.

Немецкий Шальке начал подготовку к новому сезону. Первым спарринг-партнером кобальтовых был клуб английской Премьер-лиги Саутгемптон.

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Первыми открыли счет в противостоянии игроки Шальке. Евгений Коноплянка, приняв мяч, в фирменном для себя стиле сместился с фланга в центр и пробил точно по назначению. Отметим, что в этой ситуации полузащитнику помог рикошет от соперника.

Украинский вингер начал игру в стартовом составе, а сама игра завершилась вничью 3:3.

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний украинец провел 30 матчей в составе Шальке, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Ранее Коноплянка попал в рейтинг лучших игроков Бундеслиги.

Фото: FC Schalke 04: Видео: Southampton FC‏.