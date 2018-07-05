PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Шедевральный гол Коноплянки клубу АПЛ/

Шедевральный гол Коноплянки клубу АПЛ

Украинский вингер Евгений Коноплянка открыл счет в товарищеском матче Шальке против Саутгемптона.

Немецкий Шальке начал подготовку к новому сезону. Первым спарринг-партнером кобальтовых был клуб английской Премьер-лиги Саутгемптон.

Читайте: #Москванаш! Что было бы, если Шевченко и Ко поехали на Мундиаль в РФ

Первыми открыли счет в противостоянии игроки Шальке. Евгений Коноплянка, приняв мяч, в фирменном для себя стиле сместился с фланга в центр и пробил точно по назначению. Отметим, что в этой ситуации полузащитнику помог рикошет от соперника.

Украинский вингер начал игру в стартовом составе, а сама игра завершилась вничью 3:3.

Напомним, в прошлом сезоне 28-летний украинец провел 30 матчей в составе Шальке, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Ранее Коноплянка попал в рейтинг лучших игроков Бундеслиги.

Фото: : Видео: 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Слов не нужно! Коноплянка устроил посиделки с экс-игроками Днепра и Динамо
Коноплянка попал в рейтинг лучших игроков Бундеслиги
Украинский уик-энд в Европе: серебро Коноплянки в Германии и чемпионство украинца в РФ
В брызгах шампанского! Коноплянка с Шальке празднует вице-чемпионство Германии
Манчестер Юнайтед – Арсенал, Интер – Ювентус: анонс и прогноз матчей
Украинский уик-энд в Европе: феерия Коноплянки и чемпионство Чигринского
Коноплянка удивил немецкие СМИ и попал в сборную тура Бундеслиги
Украинский уикенд в Европе: гол Коноплянки и титул Зинченко
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка