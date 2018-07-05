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Школьник забил сверху через Шакила О’Нила

Защитник одной из школьных команд Нью-Йорка Коул Энтони забил сверху через легендарного баскетболиста НБА Шакила О’Нила.

Защитник Коул Энтони, который выступал в прошлом сезоне за одну из школ Нью-Йорка, воспользовался моментом и забил сверху через легендарного центрового НБА Шакила О’Нила. Видео Энтони опубликовал на своей странице в Instagram.

После того, что произошло О’Нил в шутку пытался втиснуть Энтони в кольцо.

1 of 3 @shaq

Допис, поширений Cole Anthony (@the_cole.anthony)

Коул считается одним из самых одаренных молодых американских защитников. В этом году Энтони вместе со сборной США-U18 завоевал золотые медали Кубка Америки. Следующий сезон он проведет в одном из университетов своей страны.

Напомним, Шакил завершил карьеру в 2011 году. В настоящее время он работает аналитиком на американском телевидении.

Фото: Jerry Coli Dreamstime.comВідео: Instagram/the_cole.anthony.

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