УЕФА ввел четвертую замену в ЛЧ и ЛЕ

УЕФА разрешил проводить четвертую замену в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

УЕФА объявил о ряде изменений в правилах проведения матчей под эгидой союза. Об этом сообщается на сайте организации.

Если матч перейдет в дополнительное время, каждая команда получит право на четвертую замену.

Это будет распространяться на матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, Лиги наций и других турниров УЕФА, начиная с сезона-2018/19.

Отмечается, что если команда в основное время сделала менее трех разрешенных замен, то в случае перехода игры в овертайм у него останется право использовать в общей сложности четыре замены.

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Также УЕФА позволит командам задействовать до 12 запасных игроков в ряде своих турниров: Суперкубке УЕФА, молодежном чемпионате Европы (U-21), Лиге наций, Евро-2020 (отборочном и финальном турнире) и женском европейском чемпионате.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы команды по-прежнему будут использовать 7 запасных игроков, за исключением финального матча, куда позволят включить 12 футболистов.

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