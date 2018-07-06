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Бразилия — Бельгия: букмекеры назвали фаворита

Бразилия встретится с Бельгией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Бразилии 6 июля в Казани на Казань Арене в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Бельгии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Тите.

Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 2,14. Успех бельгийцев составляет – 3,70. На ничью дают – 3,40.

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Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе в Нижнем Новгороде сборная Уругвая сыграет с Францией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Belgian Red Devils.

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