Бразилия — Бельгия: букмекеры назвали фаворита

Бразилия встретится с Бельгией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Бразилии 6 июля в Казани на Казань Арене в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Бельгии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Тите.

Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 2,14. Успех бельгийцев составляет – 3,70. На ничью дают – 3,40.

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе в Нижнем Новгороде сборная Уругвая сыграет с Францией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: CBF Futebol‏, Belgian Red Devils.