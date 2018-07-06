Бразилия — Бельгия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Бразилия – Бельгия на Фактах ICTV в пятницу, 6 июля, в 21:00.

6 июля в Казани на стадионе Казань Арена в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Бразилии и Бельгии. Это единственная пара этой стадии турнира, где обе сборные в разные годы поднимали над собой трофей чемпионата мира.

Среди всех четвертьфиналистов именно бразильцы считаются главными фаворитами турнира. Пятикратные чемпионы мира уверенно прошли групповой этап и стадию 1/8 финала. На их счету три подряд победы, первая встреча со Швейцарией завершилась ничьей.

В свою очередь, у бельгийцев очень хорошая атака. Команда уже отметилась 12-ю забитыми голами на турнире. Столько же команда забила и в 1986 году, а вот больше – никогда. На стадии 1/8 финала подопечным Роберто Мартинеса пришлось продемонстрировать характер, ведь проигрывая по ходу матча 2:0 японцам, красные дьяволы смогли взять верх над самураями.

Интересные факты

Для команд это будет уже седьмая очная встреча. Пять матчей завершились победой пентакампеоне и только в одном бразильцы потерпели поражение от бельгийцев. Это была товарищеская игра в 1963 году, тогда бразильцы разгромно уступили 1:5. На Мундиале соперники встречались лишь однажды – в 2002 году на ЧМ в Японии и Южной Корее.

Читайте: Где смотреть Бразилия — Бельгия.

Интересно, что из трех последних чемпионатов мира бразильцев выбивали из турнира именно европейские команды. Однако, Бельгия слабо играет против сборных стран Южной Америки. С 20 матчей красные дьяволы выиграли только шесть раз, а также дважды сыграли вничью, проиграв при этом 12 поединков.

Кадровая ситуация

Что касается кадровой ситуации, то в Тите серьезные проблемы с составом. Данило травмирован и больше не сыграет на ЧМ, боли в спине беспокоят Паулиньо, Дуглас Коста потянул мышцу, а Каземиро нарвался на перебор карточек. Из хорошего – Марсело вернулся в состав.

У Роберто Мартинеса проблем с травмами или дисквалификациями нет. Янузай снова вернулся к тренировкам в общей группе.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне подопечные Тите. Успех бразильцев в этом матче котируются коэффициентом 2,14. На победу сборной Бельгии можно сделать ставку с коэффициентом – 3,70. На ничью дают – 3,40.

Прогноз Фактов ICTV

Бразилия – Бельгия – 2:1.