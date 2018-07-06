Бразилия уступила Бельгии в четвертьфинале ЧМ

Сборная Бельгии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Бразилии и вышла в полуфинал.

Бразилия — Бельгия 1:2

Голы: Аугусто 76′ — Фернандиньо 13′ (ав.), де Брюйне 31′.

Бразилия: Алиссон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо (Аугусто 73′), Виллиан (Фирмино 46′), Коутиньо, Неймар. Жезус (Коста 58′).

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Компани, Альдервейрельд, Шадли (Вермален 82′), Витсель, де Брюйне, Менье, Феллаини, Эден Азар, Лукаку (Тилеманс 87′).

Предупреждения: Фернандиньо, Фагнер — Альдервейрельд, Менье.

В матче четвертьфинала чемпионата мира 2018 встречались сборные Бразилии и Бельгии. Встреча проходила в Казани на стадионе Казань Арена и завершилась победой европейской команды со счетом 2:1.

Бельгийцы вышли вперед в счете после того, как на 13-й минуте полузащитник сборной Бразилии Фернандиньо срезал мяч в собственные ворота.

На 31-й минуте подопечные Мартинеса удвоила преимущество. Гол на свой счет записал Кевин Де Брюйне, который отличился после результативной передачи от Ромелу Лукаку.

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Во втором тайме бразильцы начали наседать на ворота Куртуа. В одном из эпизодов Компани жестко сфолил на Жезусе, но арбитр, посмотрев повтор, не назначил пенальти. Гол подопечным Тите удалось забить на 76-й минуте. Ренато Аугусто после передачи от Филипе Коутиньо сократил отставание Бразилии в счете. Однако в оставшееся время пентакампеоне забить больше не удалось.

В полуфинале ЧМ-2018 подопечные Роберто Мартинеса встретятся со сборной Франции 10 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: Getty Images.