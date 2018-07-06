Бразилия – это сумасшедшая линия атаки во главе с Неймаром – эксперт

Журналист Александр Гапоненко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 Бразилия – Бельгия.

Футбольный журналист Александр Гапоненко поделился с Фактами ICTV ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 Бразилия – Бельгия и дал свой прогноз.

Далее прямая речь:

Сборная Бельгии считается одним из фаворитов чемпионата мира, они играют в атакующий футбол, имеют большой кадровый потенциал, особенно в группе атаки. Но при этом, сборная Бельгии на этом чемпионате мира, несмотря на то, что довольно легко прошла свою группу и заняла первое место, еще не имела такого сильного соперника, как сборная Бразилии. В группе в Бельгии были две довольно слабые команды, а третий матч со сборной Англии ничего не решал. Поэтому, рассуждать о том, что бельгийцы находятся в своей оптимальной форме сложно.

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В исполнении сборной Бразилии мы видели достаточно красочный и атакующий футбол в течение этого чемпионата мира. У пентакампеоне не все было гладко по ходу турнира, но в отличие от Бельгии, в которой был только один матч с наибольшей интригой – это против японцев в плей-офф. У бразильцев матчей, где они могли проявить свой характер, было значительно больше.

По кадровому потенциалу можно считать, что команды практически одинаковы, но скажу банально: “Бразилия есть Бразилия”. Это сумасшедшая линия атаки во главе с Неймаром и что бы ни говорили о том, что Неймар больше симулирует, чем играет – результат он делает.

В этом матче обилия голов не жду и все-таки думаю, что в игре двух равных команд, сильнее окажется сборная Бразилии, или с минимальным счетом, или с небольшим преимуществом обыграет бельгийцев. Мой прогноз Бразилия – Бельгия – 1:0.

К слову, букмекеры оценили шансы команд, которые вышли в 1/4 финала чемпионата мира 2018, на то, чтобы завоевать трофей.

Фото: Lucas Figueiredo/CBF.