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Буффон подписал контракт с ПСЖ

ПСЖ подписал однолетний контракт с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффоном.

Буффон – официально голкипер ПСЖ. Об этом сообщил официальный сайт парижского клуба.

В соглашении с 40-летним итальянцем прописана опция продления еще на один сезон. По информации СМИ, в Париже он будет зарабатывать четыре миллиона евро в год.

– Я очень рад перейти в Пари Сен-Жермен. Впервые в своей карьере я покинул пределы своей родной страны и лишь такой амбициозный проект мог склонить меня к этому решению, — заявил Буффон.

Напомним, что Буффон по окончанию сезона покинул Ювентус, однако решил не завершать карьеру игрока.

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К слову, Буффон является воспитанником Пармы. На профессиональном уровне он выступает с 1995 года. Всего в карьере Джиджи провел 1051 матч.

Вратарь девять раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии, а также является чемпионом мира.

Ранее Факты ICTV писали, что на пресс-конференции главный тренер Унаи Эмери ПСЖ объявил об уходе из клуба.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

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