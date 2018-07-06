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Где смотреть Бразилия — Бельгия

Прямую трансляцию поединка 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Бразилии и Бельгии покажет телеканал Интер.

6 июля в 21.00 на стадионе Казань Арена в Казани, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Бразилии встретится со сборной Бельгии.

Победитель этой пары в полуфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Уругвай – Франция, который состоится в 17.00.

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Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: .

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