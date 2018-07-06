Где смотреть Уругвай — Франция

Прямую трансляцию поединка 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Франции покажет телеканал Интер.
6 июля в 17.00 на стадионе Нижний Новгород в одноименном городе, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Уругвая встретится со сборной Франции.
Победитель этой пары в полуфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Бразилия – Бельгия, который состоится в 21.00.Читайте: Англия обыграла Колумбию в серии пенальти и вышла в 1/4 финала ЧМ Кто выиграет ЧМ-2018 - прогноз букмекеров (ГОЛОСОВАНИЕ) Неймар 14 минут провалялся на газоне во время матчей ЧМ-2018
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.
Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: Equipe de France.