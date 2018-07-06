Где смотреть Уругвай — Франция

Прямую трансляцию поединка 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Уругвая и Франции покажет телеканал Интер.

6 июля в 17.00 на стадионе Нижний Новгород в одноименном городе, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Уругвая встретится со сборной Франции.

Победитель этой пары в полуфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Бразилия – Бельгия, который состоится в 21.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Equipe de France‏.