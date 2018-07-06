Франция обыграла Уругвай и стала первым полуфиналистом ЧМ

Сборная Франции в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Уругвая и вышла в полуфинал.

Уругвай – Франция – 0:2

Голы: Варан 40′, Гризманн 61′.

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Урретавискайя 73′), Лаксальт, Бентанкур (Родригес 59′), Торрейра, Весино, Суарес, Стуани (Макси Гомес 59′).

Франция: Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Погба, Канте, Толиссо (Н’Зонзи 80′), Гризманн, Жиру, Мбаппе (Дембеле 88′).

Предупреждение: Люка Эрнандес 33′, Бентанкур 38′, Родригес 69′, Мбаппе 69′.

В матче четвертьфинала чемпионата мира 2018 встречались сборные Уругвая и Франции. Встреча проходила в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе и завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 2:0.

Французы вышли вперед в счете на 40-й минуте после точного удара защитника Рафаэля Варана, который отличился после голевой передачи от нападающего Антуана Гризманна.

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На 61-й минуте все тот же Гризманн удвоил преимущество сборной Франции. Форвард мощно пробил из-за пределов штрафной. И мяч перед самим вратарем изменил траекторию полета. Муслера не сумел занять позицию, чтобы как следует отбить мяч, и тот от его рук залетел в ворота.

Таким образом, сборная Франции вышла в полуфинал чемпионата мира-2018, где сыграет с победителем матча Бразилия – Бельгия, а Уругвай завершила участие в турнире.

Ранее футболист сборной Бразилии Неймар и игрок сборной Англии Джордан Хендерсон продемонстрировали свои актерские способности на ЧМ-2018.

Фото: Getty Images.