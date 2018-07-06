Уругвай — Франция: букмекеры назвали фаворита

Уругвай встретится с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Сборная Уругвая 6 июля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Франции.
По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Дидье Дешама.
Успех уругвайцев в этом матче котируются коэффициентом 4,60. Успех французов составляет – 2,04. На ничью дают – 3,10.Читайте: Где смотреть Уругвай — Франция Кто выиграет ЧМ-2018 - прогноз букмекеров (ГОЛОСОВАНИЕ) Астролог назвал победителя ЧМ-2018
Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Казань Арена сборная Бразилии сыграет с Бельгией.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: Equipe de France, Selección Uruguaya.