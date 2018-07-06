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Уругвай — Франция: букмекеры назвали фаворита

Уругвай встретится с Францией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Уругвая 6 июля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Франции.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Дидье Дешама.

Успех уругвайцев в этом матче котируются коэффициентом 4,60. Успех французов составляет – 2,04. На ничью дают – 3,10.

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Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Казань Арена сборная Бразилии сыграет с Бельгией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: .

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