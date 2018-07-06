Уругвай — Франция. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Уругвай – Франция на Фактах ICTV в пятницу, 6 июля, в 17:00.

6 июля в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Уругвая и Франции. Это единственная пара этой стадии турнира, где обе сборные в разные годы поднимали над собой трофей чемпионата мира.

После вылета из турнира испанцев, аргентинцев и немцев, подопечных Дешама называют главными фаворитами на победу вместе с бразильцами.

Подопечные Табареса выиграли все свои матчи, пропустив в свои ворота лишь один гол. На стадии группового этапа уругвайцы на классе разобрались со сборными Египта и Саудовской Аравии, а хозяев турнира и вовсе, беспощадно разбили 3:0. В 1/8 финала Суаресу и Ко пришлось пройти испытания действующими чемпионами Европы – португальцами. Этот экзамен они сдали на отлично, минимально переиграв ребят Фернандо Сантуша 2:1.

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Прогнозируемо выиграли свою группу и подопечные Дидье Дешама. Хотя и их болельщикам пришлось изрядно понервничать после минимальной победы над Австралией и слабой нулевой ничьи с датчанами. Более того, игра была освистанная болельщиками обеих сборных. На стадии 1/8 финала французы вполне расправили крылья и отгрузили в ворота сборной Аргентины четыре мяча, хотя и пропустили три в свои ворота.

Эта встреча на Мундиале станет четвертой для команд. В 1966 году победу праздновал Уругвай, а в 2002 и 2010 годах команды разошлись нулевой ничьей.

Также интересно, что Уругвай на одном ЧМ не выигрывал более четырех матчей подряд.

В уругвайцев под вопросом участие в матче лучшего бомбардира команды на турнире – Эдинсона Кавани. Хотя, в Табареса в составе есть достойная замена в лице Луиса Суареса, но каталонец пока не демонстрирует лучшую свою форму.

А вот Дидье Дешаму придется искать альтернативу Матюди, который пропустит встречу из-за перебора карточек

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, виктория в этом матче на стороне подопечных Дидье Дешам. Успех уругвайцев в этом матче котируются коэффициентом 4,60. Успех французов составляет – 2,04. На ничью дают – 3,10.

Прогноз Фактов ICTV

Уругвай – Франция – 0:2.