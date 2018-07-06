PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Виталий Кличко вернется на ринг ради реванша с Льюисом/

Виталий Кличко вернется на ринг ради реванша с Льюисом

Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет в ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

Бой между бывшими чемпионами мира по боксу Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоится во время 56-го конгресса WBC (Всемирного боксерского совета), который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Об этом сообщает Klitschko-brothers.

Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительного аукциона. Его подробности, а также формат боя пока не афишируются.

Читайте: Американцы выстраивались в длинные очереди, чтобы взять автограф у Виталия Кличко.

Напомним, бой Кличко против Льюиса, состоялся 21 июня 2003 и позднее был признан боем десятилетия в супертяжелом весе. Тогда поединок остановили из-за рассечения в украинца и отдали победу британцу. Льюис обещал реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев объявил о завершении карьеры.

56-й конгресс WBC впервые в истории пройдет в Киеве. В Украину прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, а также спортивные менеджеры и функционеры.

Ранее стало известно, что реванш между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоялся из-за того, что украинский чемпион не понравился маме британца.

Фото: Getty Images.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Подорожание проезда в Киеве с 14 июля – заявление Кличко
Киевсовет принял детальный план территорий Троещины
Киевсовет своим решением подтвердил создание музея на Почтовой площади
Київрада
Раскопки на Почтовой: артефакты решили сохранить
Кличко: Реванш против Льюиса сорвала его мама
Американцы выстраивались в длинные очереди, чтобы взять автограф у Виталия Кличко
Виталий Кличко стал первым украинцем, включенным в Международный зал боксерской славы
Виталия Кличко официально включат в Международный зал боксерской славы
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка