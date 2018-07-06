Виталий Кличко вернется на ринг ради реванша с Льюисом

Вечный чемпион мира WBC и мэр Киева Виталий Кличко осенью вновь выйдет в ринг против экс-абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.

Бой между бывшими чемпионами мира по боксу Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом состоится во время 56-го конгресса WBC (Всемирного боксерского совета), который пройдет в Киеве с 30 сентября по 5 октября 2018 года. Об этом сообщает Klitschko-brothers.

Это будет выставочный поединок, который состоится в рамках благотворительного аукциона. Его подробности, а также формат боя пока не афишируются.

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Напомним, бой Кличко против Льюиса, состоялся 21 июня 2003 и позднее был признан боем десятилетия в супертяжелом весе. Тогда поединок остановили из-за рассечения в украинца и отдали победу британцу. Льюис обещал реванш, но не сдержал слова и через несколько месяцев объявил о завершении карьеры.

56-й конгресс WBC впервые в истории пройдет в Киеве. В Украину прилетят около 700 участников конвенции из 160 стран мира. Среди них будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, рефери, а также спортивные менеджеры и функционеры.

Ранее стало известно, что реванш между Виталием Кличко и Ленноксом Льюисом не состоялся из-за того, что украинский чемпион не понравился маме британца.

Фото: Getty Images.