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Англия уверенно переиграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Англии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Швеции и вышла в полуфинал.

Швеция – Англия 0:2

Голы: Магуайр 30′, Алли 59′.

Швеция: Ольсен, Крафт (Янссон 85′), Линделёфа, Гранквист, Аугустинссон, Клаэссон, Ларссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон 65′), Берг, Тойвонен (Гвидетти 65′).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Алле (Делфи 76′), Хендерсон (Дайер 85′), Лингард, Янг, Стерлинг (Рашфорд 90+1′), Кейн.

Предупреждение: Гвидетти, Ларссон — Магуайр.

Сборная Англии одержала победу над Швецией в матче 1/4 финала ЧМ-2018. Встреча прошла в Самаре на стадионе Космос Арена и завершилась со счетом 2:0 в пользу англичан.

На 30-й минуте защитник трех львов Гарри Магуайр открыл счет в матче, головой замкнув подачу с углового. Этот гол стал восьмым для англичан, который они отправили в сетку ворот соперника со стандарта на Мундиале.

В конце тайма в Англии был еще один момент, когда Стерлинг выходил один на один с вратарем, но Ольсен вышел победителем дуэли, отбив удар и добивание Стерлинга.

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Со старта второго тайма шведы активно насели на ворота Пикфорда. Сначала Берг после навеса в штрафную точно пробил в угол, однако Пикфорд в прыжке сумел дотянуться и отбить мяч. Другие попытки Берга и Клаэссона тоже не увенчались успехом – со всеми ударами блестяще справился голкипер трех львов.

Удвоили свое преимущество англичане на 58-й минуте. Деле Алле после подачи Джесси Лингарда опередил защитников и головой с нескольких метров отправил мяч в угол ворот Ольсена.

Таким образом, Англия впервые с 1990 года вышла в полуфинал чемпионата мира, где 11 июля в Москве на стадионе Лужники встретится с победителем пары Россия – Хорватия.

Фото: Getty Images.

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