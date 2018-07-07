Боруссия отпустит Ярмоленко в АПЛ

Дортмундская Боруссия позволила украинскому футболисту Андрею Ярмоленко вести переговоры о трансфере.

Дортмундская Боруссия отпустила украинца Андрея Ярмоленко на переговоры с другим клубом.

Об этом в своем Twitter написал журналист Себастьян Вайсслинг, который объяснил, почему Ярмоленко не проходил сегодня с командой тест на лактат.

Andrey #Yarmolenko fehlte heute beim Laktattest. Der #BVB hat ihn für ein paar Tage freigestellt, damit er Gespräche mit einem anderen Klub führen kann. — Sebastian Weßling (@fluestertweets) 7 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко интересуется Вест Хэм, который готов заплатить за него €20 млн.

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28-летний Андрей Ярмоленко перебрался в Боруссию прошлым летом с Динамо за €25 млн и с тех пор провел за шмелей 26 матчей (6 голов, 6 голевых передач) во всех турнирах.

При этом почти всю вторую половину сезона украинец не играл, а проходил реабилитацию после травмы, после чего в СМИ и появились слухи о его возможной продаже.

Ранее дортмундская Боруссия подписала контракт со швейцарским специалистом Люсьеном Фавром.