Где смотреть Россия — Хорватия

Прямую трансляцию поединка 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии покажет телеканал Интер.

7 июля в 21.00 на стадионе Фишт в Сочи, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная России встретится со сборной Хорватии.

Победитель этой пары в полуфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Швеция – Англия, который состоится в 17.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: HNS | CFF.