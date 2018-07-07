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Где смотреть Швеция — Англия

Прямую трансляцию поединка 1/4 финала ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии покажет телеканал Интер.

7 июля в 17.00 на стадионе Космос Арена в Самаре, в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сборная Швеции встретится со сборной Англии.

Победитель этой пары в полуфинале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Россия – Хорватия, который состоится в 21.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

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Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: England.

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