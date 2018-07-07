Присутствие России в 1/4 финала случайное, ее силу показал Уругвай – эксперт

Журналист Александр Гапоненко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

Футбольный журналист Александр Гапоненко поделился с Фактами ICTV ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2018 Россия – Хорватия и дал свой прогноз.

Далее прямая речь:

Не смотря на ту истерию и то победобесие, которое сейчас царит в соседней стране – присутствие сборной России в четвертьфинале чемпионата мира довольно случайное. У сборной России была довольно слабая группа. В третьем туре мы увидели реальную силу подопечных Черчесова – это поражение 0:3 от Уругвая. По всем показателям сборную России обыграла и сборная Испании во время матча. Но за счет того, что удалось выставить “автобус” и удалось сохранить ничейный счет в течение 120 минут, россияне каким то образом выиграли в послематчевой лотерее. Хотя казалось бы, по мастерству должны были быть сильнее испанцы. Поэтому сейчас говорить, что шансы России и Хорватии равны – не стоит.

Сборная Хорватии более классная команда, она и будет вести игру. В центре поля будет доминировать сборная Хорватии с ее прекрасными исполнителями в центральной зоне.

В то же время ожидается, что как раз сборная России будет играть в том же ключе, как она действовала и раньше. В основному это будет футбол с быстрым переходом из обороны в атаку и поиск возможностей при быстрых атаках. По тем исполнителям которые есть, больше шансов, что игру будут вести подопечные Златко Далича.

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Если все будет хорошо, то хорваты должны использовать свое преимущество и доказать то, что по классу они сильнее. Единственное что может настораживать на этом этапе – это определенный настрой, который получила российская сборная на фоне этих успехов и вхождение в восьмерку лучших команд мира. Но, если на поле все будет решать только мастерство, то выиграть все-таки должна сборная Хорватии. Мой прогноз Россия – Хорватия – 0:2.

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Фото: HNS | CFF.