Россия — Хорватия: букмекеры назвали фаворита

Россия встретится с Хорватией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.
Сборная России 7 июня в Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Хорватии.
По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Златко Далича.
Успех россиян в этом матче котируются коэффициентом 4,10. Успех хорватов составляет – 2,17. На ничью дают – 3,05.Читайте: Где смотреть Россия — Хорватия Топ-5 самых дорогих и самых дешевых команд ЧМ-2018 Фото из ямы и приставания к журналистке! Топ курьезов на ЧМ 2018
Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе в Самаре сборная Швеции сыграет с Англией.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.
Фото: Getty Images, Сборная России.