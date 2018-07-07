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Россия — Хорватия: букмекеры назвали фаворита

Россия встретится с Хорватией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная России 7 июня в Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Хорватии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Златко Далича.

Успех россиян в этом матче котируются коэффициентом 4,10. Успех хорватов составляет – 2,17. На ничью дают – 3,05.

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Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе в Самаре сборная Швеции сыграет с Англией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images, .

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