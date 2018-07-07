Россия – Хорватия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия на Фактах ICTV в субботу, 7 июля, в 21:00.
7 июля в Сочи на стадионе Фишт в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды России и Хорватии. Именно в этом поединке разыграют последнюю, четвертую путевку в полуфинал ЧМ-2018.
По итогам четырех сыгранных поединков на турнире эти сборные являются одними из самых результативных. В России 9 забитых голов, в Хорватии – 8. В то же время Хорватия пропустила в свои ворота лишь 2 гола, а Россия имеет в пассиве 5 пропущенных.
Групповой этап россияне завершили на второй строчке, крупно уступив Уругваю 0:3. А на стадии 1/8 финала хозяева Мундиаля сенсационно в серии послематчевых пенальти прошли Испанию.
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Хорватия на групповом этапе не знала горечи поражений. Все три матча завершились победой клетчатых. На стадии 1/8 финала подопечные Златко Далича тоже в серии послематчевых пенальти переиграли сборную Дании.
В игре с хорватами точно не сыграет Юрий Жирков, который травмировался в матче с испанцами и тренируется по индивидуальной программе. Также под вопросом участие Дзагоева.
Наставник клетчатых Златко Далич может рассчитывать на всех футболистов, кроме Николы Калинича, которого отправил домой после первого тура группового этапа из-за отказа выйти на замену.
Прогноз букмекеров
По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне подопечных Златко Далича. Успех россиян в этом матче котируются коэффициентом 4,10. Успех хорватов составляет – 2,17. На ничью дают – 3,05.
Прогноз Фактов ICTV
Россия – Хорватия – 0:2.