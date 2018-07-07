Швеция — Англия: букмекеры назвали фаворита

Швеция встретится с Англией в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Швеции 7 июля в Самаре на Космос Арене в рамках 1/4 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Англии.

По мнению букмекеров, безоговорочным фаворитом в этом матче является подопечные Гарета Саутгейта.

Успех шведов в этом матче котируются коэффициентом 5,00. Успех англичан составляет – 1,90. На ничью дают – 3,30.

Также сегодня будет сыгран еще один матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе в Сочи сборная России сыграет с Хорватией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Twitte/England, Facebook/Svensk fotboll.