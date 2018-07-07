Швеция – Англия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Швеция – Англия на Фактах ICTV в субботу, 7 июля, в 17:00.

7 июля в Самаре на Космос Арене в рамках 1/4 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Швеции и Англии.

Англия довольно уверенно вышла из своей группы в плей-офф, заняв второе место после Бельгии. Однако уже на стадии 1/8 финала подопечные Саутгейта с огромным трудом сумели пройти сборную Колумбии. Львы получили путевку в четвертьфинал только после серии пенальти, которую они выиграли впервые с 1996 года. Таким образом англичане победили пресловутое проклятие с послематчевыми пенальти.

Шведы на групповом этапе потерпели лишь одно поражение – от действующих чемпионов мира немцев. Также, только Бундестим, пока смогла огорчить скандинавов на турнире и поразить их ворота. На стадии 1/8 финала подопечные Янне Андерссона минимально переиграли швейцарцев.

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Последний раз команды встречались между собой шесть лет назад. Это был товарищеский поединок, который завершился в пользу сборной Швеции 4:2. В том же году они сошлись между собой на Евро-2012, тогда команда Трех львов была сильнее 3:2. Всего же сборные провели между собой 23 поединка, из которых 7 раз сильнее была Англия, 7 раз победу праздновали шведы, а 9 матчей завершились вничью.

Среди кадровых потерь у Швеции дисквалифицирован Микаэль Лустиг. Скорее всего его заменит в составе Эмиль Крафт.

А вот Англия к матчу подходит в полной боевой готовности. Единственный кто под вопросом участия в матче – это Джейми Варди. Его состояние медики оценят ближе к матчу.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне подопечных Саутгейта. Успех шведов в этом матче котируются коэффициентом 5,00. Успех англичан составляет – 1,90. На ничью дают – 3,30.

Прогноз Фактов ICTV

Швеция – Англия – 0:2.