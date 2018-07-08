Хорватия в серии пенальти выбила Россию и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018 обыграла сборную России и вышла в полуфинал.

Россия – Хорватия 2:2 (3:4 – по пен.)

Голы: Черышев 31, Фернандес 115′ — Крамарич 39′, Вида 100′.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Фернандес, Игнашевич, Кузяев, Зобнин, Головин (Дзагоев 102′), Самедов (Ерохин 54′), Черышев (Смолов 67 ‘), Дзюба (Газинський 79’).

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич 74′), Врсалько (Чорлука 97′), Вида, Перишич (Брозович 63′), Ракитич, Модрич, Ребич, Крамарич (Ковачич 88′), Манджукич.

Предупреждение: Газинський — Ловрен, Стринич, Вида, Пиварич.

Сборная России уступила Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. В основное и дополнительное время встречи команды обменялись голами – 2:2, а в серии пенальти удача была на стороне подопечных Златко Далича – 4:3.

В первом тайме счет в матче открыли россияне. На 31-й минуте из-за пределов штрафной мощным ударом отметился Денис Черышев. Даниэль Субашич не успел среагировать на удар.

Восстановили статус-кво хорваты почти сразу. На 39-й минуте Марио Манджукич прошел по флангу и навесил в штрафную, где никем неприкрытый оказался Андрей Крамарич. Форвард Хоффенхайма замкнул навес головой.

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А вот больше голов в основное время командам забить не удалось, поэтому игра перешла в экстра-тайм. С углового Лука Модрич навесил во вратарскую, где верховую борьбу с российскими защитниками выиграл Домагой Вида, он и замкнул навес головой. Однако россиянам удалось сравнять счет. Натурализованный бразилец Марио Фернандес замкнул навес от Дзагоева со стандарта головой.

В серии послематчевых пенальти у россиян не забили Федор Смолов и Марио Фернандес, у хорватов – Матео Ковачич.

В 1/2 финала ЧМ-2018 сборная Хорватии встретится с Англией. Игра пройдет 11 июля в Москве.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия.

Фото: Getty Images.