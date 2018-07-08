PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Слава Украине! Это победа за Динамо и Украину - футболисты Хорватии/

Слава Украине! Это победа за Динамо и Украину – футболисты Хорватии

Экс-игроки Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич рассказали в чью честь была победа сборной Хорватии над Россией.

В четвертьфинале чемпионата мира по футболу сборная России уступила Хорватии после серии послематчевых пенальти 2:2 (пен. 3:4).

Читайте: Англия уверенно переиграла Швецию и вышла в полуфинал ЧМ

Футболисты клетчатых не сдерживали своих эмоций после матча, а экс-игроки киевского Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили победу над командой Черчесова Украине и киевскому клубу.

Соответствующее видео разместил в своем сторис в Instagram Огнен Вукоевич.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Россия – Хорватия.

Фото: Getty ImagesВbдео: Telegram/Брутальний Футбол.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка