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Украинская теннисистка Ястремская выиграла турнир в Риме

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу на турнире серии ITF.

Даяна Ястремська

Теннисистка Даяна Ястремская победила на турнире серии ITF в Риме, сообщает Sport Arena.

В финальном матче украинка разгромила россиянку Анастасию Потапову.

В двух сетах Ястремская отдала сопернице всего один гейм. Окончательный счет – 6:1, 6:0.

Два года назад Потапова обыграла Ястремскому в финале юношеского турнира на Уимблдоне.

Читайте: Теннисист на Уимблдоне мощной подачей попал мячом в девушку, она расплакалась

К слову, украинский теннисист Сергей Стаховский победил в турнире Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания).

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