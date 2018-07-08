Виду могут дисквалифицировать за видео об Украине

Хорватский защитник Домагой Вида может получить дисквалификацию от ФИФА за видео с Огненом Вукоевичем после матча против сборной России на ЧМ-2018.

Хорватский защитник Домагой Вида может быть дисквалифицирован на матч 1/2 финала ЧМ-2018 против сборной Англии, пишет The Sun.

Международная федерация футбола начала изучать инцидент со скандированием Слава Украине членами сборной Хорватии после матча 1/4 финала финала ЧМ-2018 с Россией.

– ФИФА обрабатывает различные отчеты о матче, в том числе потенциальные доказательства по этому вопросу. Поймите, что пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, то не сможем предоставлять комментарии, – цитирует издание реакцию ФИФА на возможный бан для Виды.

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Напомним, 7 июля после победного поединка против сборной России 1/4 финала финала ЧМ-2018 Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали видео, в котором проскандировали “Слава Украине!” и посвятили победу киевскому Динамо и Украине.

Позже футболист заявил, что эта запись – не политика, а привет для его киевских друзей.

Фото: Shaun Botterill/Getty Images