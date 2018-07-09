Где смотреть Франция – Бельгия

Прямую трансляцию поединка 1/2 финала ЧМ-2018 между сборными Франции и Бельгии покажет телеканал Интер.

10 июля в 21.00 на стадионе Санкт-Петербург в одноименном городе, в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сборная Франции встретится со сборной Бельгии.

Победитель этой пары в финале чемпионата мира по футболу встретится с победителем пары Хорватия – Англия, который состоится 11 июля в 21.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Интер.

Также матче можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Equipe de France.