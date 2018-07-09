Файеры, песни и танцы. Как Буффона встретили в ПСЖ

Фанаты ПСЖ ярко встретили новичка команды Джанлуиджи Буффона.

В понедельник, 9 июля, легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон был представлен в качестве игрока французского ПСЖ.

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Возле стадиона Парк де Пренс собрались тысячи болельщиков столичной команды, которые пели песни, жгли файеры и очень горячо приветствовали звездного новичка своей команды.

Напомним, ПСЖ подписал однолетний контракт с итальянским голкипером Джанлуиджи Буффон.

Фото и видео: Paris Saint-Germain‏.