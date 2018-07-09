Франция – Бельгия: букмекеры назвали фаворита

Франция встретится с Бельгией в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу.

Сборная Франции 10 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в рамках 1/2 финала ЧМ-2018 встретится со сборной Бельгии.

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является подопечные Дидье Дешама.

Успех французов в этом матче котируются коэффициентом 2,55. Успех бельгийцев составляет – 3,05. На ничью дают – 3,20.

Также 11 июля будет сыгран еще один матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу. На стадионе Лужники в Москве сборная Хорватии сыграет с Англией.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Equipe de France‏, Belgian Red Devils‏.