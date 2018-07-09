Франция — Бельгия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия на Фактах ICTV во вторник, 10 июля, в 21:00.

10 июля в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе в рамках 1/2 финала чемпионата мира по футболу сойдутся сборные команды Франции и Бельгии.

Обе команды в предыдущем туре обыграли команды из Южной Америки. Трехцветные отправили домой Суареса и Ко, а красные дьяволы в ожесточенной борьбе оказались сильнее пятикратных чемпионов мира – бразильцев.

Франция и Бельгия имеют довольно насыщенную статистику личных встреч. Между собой команды встречались 77 раз, из которых 31-а победа в активе у бельгийцев, 26 на стороне французов, а 20 матчей завершились мировой. На Мундиале соперники последний раз пересекались 32 года назад на ЧМ в Мексике в матче за третье место. Виктория тогда была на стороне французов – 4:2.

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У Дидье Дешама перед полуфиналом идеальное состояние дел: в сборной нет травмированных и дисквалифицированных игроков. Правда, дискомфорт в колене все еще чувствует Самуэль Умтити.

Абсолютно противоположная ситуация у Роберто Мартинеса. Из-за перебора желтых карточек вне игры оказался защитник ПСЖ Томас Менье. Также повреждение получил фланговый полузащитник Насер Шадли. Его участь в матче под вопросом.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне подопечных Дидье Дешама. Успех французов в этом матче котируются коэффициентом 2,55. Успех бельгийцев составляет – 3,05. На ничью дают – 3,20.

Прогноз Фактов ICTV

Франция – Бельгия – 2:1.