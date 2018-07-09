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ЛГБТ-активисты во время ЧМ обошли запрет гей-пропаганды в России

ЛГБТ-активисты из Испании нашли креативный способ обойти российский закон о запрете гей-пропаганды и продемонстрировали флаг сексуальных меньшинств.

ЛГБТ-активисты из Испании нашли способ обойти российский закон о запрете гей-пропаганды и продемонстрировали флаг сексуальных меньшинств на Красной площади и в других частях Москвы во время ЧМ-2018.

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Активисты приобрели шесть футболок с футбольными цветами Испании, Нидерландов, Бразилии, Мексики, Аргентины и Колумбии и прошлись по российской столице в таком же порядке цветов, как на флаге ЛГБТ. В некоторых местах они даже постояли рядом с сотрудниками полиции.

Таким образом, организаторы акции протестовали против принятого в 2013 году российского закона о гей-пропаганде, запрещающего в том числе демонстрацию флага ЛГБТ, отмечают, что таким образом они хотели продемонстрировать “борьбу против битвы, которую никогда нельзя будет замолчать”, сообщает USA Today.

Ранее Холли Берри разделась в поддержку ЛГБТ.

Фото: Instagram/lolamullenlowe.

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