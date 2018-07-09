Луис Энрике возглавил сборную Испании

Луис Энрике стал новым тренером национальной сборной Испании по футболу.

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил о назначении главным тренером Фурии Роха Луиса Энрике, который сменил на этом посту Фернандо Йерро.

“Тренер сборной должен быть абсолютным лидером для команды. Мы искали именно такого лидера и остановили свой выбор на Луисе Энрике, – цитирует Рубиалеса официальный сай испанской федерации футбола”.

Соглашение со специалистом подписано на два года. Условия личного контракта не разглашаются.

48-летний Луис Энрике выступал за Спортинг Хихон, Реал и Барселону, а также провел 62 матча (12 голов) за сборную Испании.

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В качестве тренера работал с Барселоной Б, Ромой, Сельтой и Барселоной, с которой выиграл два чемпионата, три Кубка и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Напомним, на время проведения чемпионата мира сборную Испании возглавлял Фернандо Йерро.

Фото: Christian Bertrand | Dreamstime.com