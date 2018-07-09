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ПСЖ готовит новый трансфер за €270 млн

Французский ПСЖ рассчитывает приобрести бразильского полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо.

Французский ПСЖ хочет подписать бразильского полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Пари Сент-Жермен пока не делал официальный запрос в Барселону, но готов заплатить за Коутиньо €270 млн и установить новый мировой трансферный рекорд. Предыдущий рекорд составляет €222 млн – это сумма, заплаченная тем же ПСЖ Барселоне за переход Неймара.

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Издание пишет, что переход Коутиньо в ПСЖ является инициативой Неймара, с которым тот находится в дружеских отношениях и которому нравится игра партнера по сборной.

Также отмечается, что отступные за полузащитника, которые были установлены каталонским клубом, составляют €400 млн, а контракт рассчитан до 2023 года.

Напомним, Бразилия уступила Бельгии в четвертьфинале ЧМ.

Фото: Lucas Figueiredo/CBF.

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