Российские футболисты на игру с Хорватией вышли под допингом – Bild

Футболисты сборной России подозреваются в применении допинга во время чемпионата мира 2018.

Немецкое издание Bild опубликовало материал, в котором игроков российской сборной обвиняют в применении вспомогательных веществ для улучшения своего физического состояния во время матчей Мундиаля.

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Как утверждает издание, российские игроки вдыхали аммиак (одна десятая часть нашатырного спирта) в подтрибунном помещении на матче с Хорватией в 1/4 финала, чтобы получить физическое превосходство над соперником. При этом журналисты признают, что аммиак не входит в число запрещенных препаратов, но, по словам приглашенного специалиста, это вещество дает похожий эффект.

“Использование аммиака не запрещено. Но это абсурд со стороны россиян утверждать, что он так же распространен, как некий шампунь. Особенно на фоне существующей годами в России системы государственной поддержки допинга”, – говорится в материале.

В качестве доказательства своей версии Bild опубликовал фотографию защитника сборной России Ильи Кутепова, который вдыхает нечто перед выходом на поле.

Напомним, Хорватия в серии пенальти выбила Россию и вышла в полуфинал ЧМ.

Фото: Bild.