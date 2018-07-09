Трансфер Ярмоленко в Вест Хэм задерживается

Переход хавбека дортмундской Боруссии Андрея Ярмоленко в английский Вест Хэм Юнайтед откладывается.

На данный момент украинский футболист Андрей Ярмоленко еще в Германии, но с Боруссией уже не тренируется, потому что решает вопрос своего дальнейшего трудоустройства. Об этом сообщает Команда №1.

Пока трансфер Ярмоленко задерживается по двум причинам. Первая причина – 28-летнему игроку нужно получить рабочую визу в Великобританию, но с этим проблем не возникнет – он сыграл достаточное количество матчей за сборную.

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Вторая причина – клубы не договорились о сумме трансфера. Вест Хэм предлагает €22 млн плюс еще €3 млн в виде бонусов, Боруссия хочет получить €25 млн плюс те же €3 млн в качестве бонусов.

Скорее всего, Ярмоленко пройдет медосмотр не в Лондоне, а 10 июля в Швейцарии, где находится тренировочный лагерь Вест Хэма.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Боруссия и Вест Хэм уже договорились о цене трансфера 28-летнего украинца – €19,7 млн.

Фото: Borussia Dortmund.