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Вукоевича выгнали из сборной Хорватии за поддержку Украины в России

Хорватский футбольный союз отстранил члена национальной команды Огнена Вукоевича от дальнейшего участия в чемпионате мира.

Федерация футбола Хорватии на своем сайте объявила об отчислении Огнена Вукоевича из сборной.

Напомним, после победы Хорватии над Россией в серии пенальти в сеть попал ролик, на котором Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичом выкрикнули лозунг Слава Украине.

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В ФИФА считают это вмешательством политики в спорт, а Федерация футбола Хорватии предупредила Виду.

Если Вида отделался предупреждением, то Огнен Вукоевич отчислен из состава делегации сборной Хорватии. Огнен занимался скаутингом и анализом соперников Хорватии.

Ранее сборная Испании уволила Лопетеги за день до начала ЧМ-2018 по футболу.

Фото: FC Dynamo Kyiv.

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