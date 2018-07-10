Атака на FIFA – Facebook проверит аккаунты украинцев

После атаки на страницу FIFA в Facebook украинских пользователей начали массово проверять на ботов.
После атаки на страницу FIFA в Facebook соцсеть начала проверять аккаунты украинских пользователей на ботов.
Проверке подверглись аккаунты людей, которые оставляли отзыв на странице FIFA, указывая оценку от 1 до 5.
По словам некоторых пользователей соцсети, Facebook выдавал сообщение о чрезмерной активности и замораживал страницу до изменения пароля.
– Facebook проверяет, не боты ли мы, все 130 тыс. Заставил изменить пароль, – пишет один из пользователей.
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Напомним, рейтинг страницы ФИФА в Facebook сильно обвалился после того, как 150 тысяч человек поставили ей оценку в 1 звезду.
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