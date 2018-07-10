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ФФУ компенсирует штраф Вукоевича – Павелко

Андрей Павелко пришел на заседание Верховной Рады в футболке сборной Хорватии и рассказал, какое решение приняли в ФФУ по Вукоевичу.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко появился на заседании Верховной Рады в футболке сборной Хорватии. Таким образом глава ФФУ поддержал хорватов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича, которых наказали за слова Слава Украине! во время ЧМ-2018 в России.

“Руководство ФФУ и я лично приняли решение компенсировать Огнену Вукоевичу тот штраф, который на него наложен и предложить ему, учитывая его опыт, должность в Федерации футбола Украины”, – заявил Павелко.

Решение ФИФА о наказании хорватских футболистов Павелко отказался комментировать, однако добавил, что Вукоевич может рассчитывать на поддержку от ФФУ.

“Я не хотел бы комментировать решение ФИФА, так как сам являюсь членом дисциплинарного комитета, но, к сожалению, не могу участвовать в этом вопросе, поскольку выступаю с позиции заинтересованной стороны. Мы сейчас изучаем юридическую составляющую вопроса по Вукоевичу. Как лучше подавать апелляцию, или ее лучше подавать в CAS (Спортивный арбитражный суд – ред.). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этих вопросах”, – сказал президент ФФУ.

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Напомним, ФИФА оштрафовала Вукоевича на солидную сумму.

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