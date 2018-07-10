PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / ФИФА оштрафовала Вукоевича на солидную сумму/

ФИФА оштрафовала Вукоевича на солидную сумму

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Огнена Вукоевича за “неспортивное поведение”.

Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала члена национальной команды Огнена Вукоевича на 15 тыс франков (около $ 15 тыс).

Штраф был вынесен за “неспортивное поведение”, а именно видеоролик с защитником сборной Хорватии Домагоем Видой, где прозвучала фраза Слава Украине!.

Читайте: Слава Украине могут спокойно кричать все – Боярский заступился за Виду

После того, как видео попало в сеть, Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от работы в национальной команде и аннулировал аккредитацию на турнир.

Напомним, после инцидента украинские болельщики обрушили страницу FIFA в Facebook.

Фото: Michael Müller Dreamstime.com.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка