Франция обыграла Бельгию и вышла в финал ЧМ-2018

Сборная Франции в 1/2 финала ЧМ-2018 обыграла сборную Бельгии и вышла в финал.

Франция – Бельгия – 1:0

Голы: Умтити 51′

Франция: Льорис, Лукас, Умтити, Варан, Павар, Канте, Погба, Матюиди (Толиссо 86′), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Н’Зонзи 85′).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Дембеле (Мертенс 60′), Феллайни (Караско 80′), Витсель, Шадли (Батшуаи 90+1′), Де Брюйне, Лукаку, Азар.

В полуфинальном матче чемпионата мира 2018 встречались сборные Франции и Бельгии. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и завершилась победой французов со счетом 1:0.

Со стартовых минут первого тайма бельгийцы завладели инициативой в игре. Любые попытки Мбаппе прорвать защиту бельгийцев были напрасными. Шансы Азара имели подобный результат. На 20-й минуте отличный шанс имел Алдервейрелд, но его удар парировал голкипер трехцветных Льорис. Ответ от французов был мгновенным, но Жиру не сумел попасть по воротам Куртуа.

После перерыва бельгийцы не оставляли попыток для взятия ворот Уго Льориса. Удар головой Лукаку заблокировала французская защита.

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Подопечным Дидье Дешама удалось выйти вперед в счете благодаря точному удару защитника Самуэля Умтити, который отличился на 51-й минуте встречи после навеса от Гризманна с углового.

В конце второго тайма уже Гризманн имел шанс удвоить счет, но не сумел переиграть Куртуа, так же как и Толиссо.

В итоге, сборная Франции вышла в финал чемпионата мира 2018, а Бельгии предстоит сыграть в матче за третье место на турнире. Второй финалист ЧМ-2018 определится во встрече сборных Англии и Хорватии, которая пройдет в Москве 11 июля.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча Франция – Бельгия.

Фото: Getty Images.