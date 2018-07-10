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Король за $154 млн! ЛеБрон Джеймс стал игроком Лейкерс

Форвард ЛеБрон подписал контракт с калифорнийским клубом Лос-Анджелес Лейкерс.

Форвард ЛеБрон Джеймс официально стал игроком Лос-Анджелес Лейкерс. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что игрок подписал 4-летний контракт. По соглашению в течение этого времени он заработает $ 154 млн.

Читайте: Украинец стал самым результативным игроком Лейкерс

Напомним, ЛеБрон Джеймс – трехкратный чемпион НБА в составе Майами и Кливленда.

О том, что ЛеБрон Джеймс станет одноклубником украинца Святослава Михайлюка в Лейкерс стало известно в начале июля.

Фото: Los Angeles Lakers.

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