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Официально! Роналду перешел в Ювентус

Португальский нападающий Криштиану Роналду перешел из мадридского Реала в туринский Ювентус.

Об этом сообщает официальный сайт ФК Реал Мадрид.

Так, компенсация за переход Криштиану Роналду составила €100 млн.

Известно, что на этой сумме настаивал Ювентус, Реал же первоначально хотел получить на €30 млн больше.

К слову, контракт португальца с Реал Мадридом действовал до 2021 года, но в последнее время Роналду конфликтовал с владельцем команды Флорентино Пересом.

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