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Реакция Вукоевича на штраф от ФИФА

Экс-футболист киевского Динамо Огнен Вукоевич призвал не политизировать его высказывания в поддержку Украины после победы сборной Хорватии над Россией в четвертьфинале ЧМ по футболу 2018 года.

Огнєн Вукоєвіч

Об этом Огнен Вукоевич заявил в комментарии OBOZREVATEL.

– Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. В ФИФА ко мне никаких претензий нет. Спасибо всем за поддержку, – сказал представитель Динамо.

Вукоевич также поблагодарил киевский клуб за возможность работать на мундиале.

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– Меня вообще не интересует политика. Я футбольный человек, меня интересует только спорт. Хотел бы поблагодарить Динамо и Игоря Суркиса, поскольку он отпустил меня на чемпионат мира со сборной Хорватии, несмотря на то, что у меня действующий контракт с клубом.

После ЧМ-2018 я возвращаюсь в Динамо, у меня будет много работы, потому что открылось трансферное окно. Наконец, нас ждет матч за Суперкубок Украины с Шахтером, – резюмировал Вукоевич.

Ранее стало известно, что дисциплинарный комитет Международной федерации футбола оштрафовал Огнена Вукоевича за “неспортивное поведение”.

Фото: Alex Grimm/Getty Images

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